Жители Никополя спят в палатках из-за обстрелов вблизи ЗАЭС

Никополь расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭ

Город Никополь в Днепропетровской области и близлежащие населённые пункты постоянно подвергается обстрелам со стороны российских сил. В субботу погибли женщина и ребёнок, несколько человек пострадали, повреждены частные дома. В 10 км находится оккупированная войсками РФ Запорожская АЭС. Сам Никополь расположен на правом берегу Днепра, а с противоположной стороны – оккупированные Энергодар и ЗАЭС.

Жители Никополя на ночь уезжают в расположенные рядом более безопасные районы, спят в палатках и машинах.

Учительница математики Маяй Черныш рассказывает: "Наш дом пока в целости, мы волнуемся каждый раз, когда покидаем город. Мы все молимся богу, я молюсь, чтобы смогли вернуться в целый дом, потому что некоторые люди просто остались без крыши над головой. К тому же россияне стреляют, когда люди спят. Но в последние дни они начали стрелять и в светлое время суток".

Самая большая АЭС в Европе оказалась в районе боевых действий. В начале следующей недели миссия МАГАТЭ, которая работает на месте, представит свой доклад о ситуации с безопасностью, поскольку станция получила повреждения.

"Мы не так боимся атомной станции, как тех, кто там находятся, русских военных, ее обстреливают и пытаются скинуть это все на наших военных, но и для нет смысла ее обстреливать. У нас Украина знает, что такое Чернобыль, поэтому ни у кого бы и мысли не возникло стрелять по атомной станции, ждем пока их выбьют оттуда", — говорит жительница Никополя Алена Коваленко.

Киев и Москва обвиняют друг друга в обстрелах. По оценкам Института изучения войны, украинские силы могут совершать локализованные атаки вдоль линии столкновения на западе Запорожской области, чтобы воспрепятствовать развертыванию российских войск.