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Казахстан

Режим ЧС местного масштаба на севере Казахастана из-за пожаров

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 Euronews
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Очаги возгораний в населенных пунктах потушены
Очаги возгораний в населенных пунктах потушены   -   Авторское право  Кадр из видео МЧС Казахстана via Anadolu

В Костанайской области на севере Казахстана объявлен режим чрезвычайную ситуацию местного масштаба из-за лесных пожаров. Пройденная огнем площадь превысила 43 тысячи гектаров. Один человек погиб, десять получили ранения.

Очаги возгорания в населенных пунктах  потушены, к  ликвидации пожаров привлечены военные и Нацгвардия. Полностью сгорели около сотни строений в нескольких селах.

Пожары начались в жаркой погоды и сильного ветра. Но в МЧС Казахстана отмечают, что причиной возгорания мог стать человеческий фактор, поскольку никаких природных явлений в виде грозовых разрядов в последние дни не было.

В городе Костанай также в субботу в результате пожара в охотничьем магазине "Оружейная палата" четверо сотрудников погибли, трое получили ожоги и госпитализированы.