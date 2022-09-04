Режим ЧС местного масштаба на севере Казахастана из-за пожаров

В Костанайской области на севере Казахстана объявлен режим чрезвычайную ситуацию местного масштаба из-за лесных пожаров. Пройденная огнем площадь превысила 43 тысячи гектаров. Один человек погиб, десять получили ранения.

Очаги возгорания в населенных пунктах потушены, к ликвидации пожаров привлечены военные и Нацгвардия. Полностью сгорели около сотни строений в нескольких селах.

Пожары начались в жаркой погоды и сильного ветра. Но в МЧС Казахстана отмечают, что причиной возгорания мог стать человеческий фактор, поскольку никаких природных явлений в виде грозовых разрядов в последние дни не было.

В городе Костанай также в субботу в результате пожара в охотничьем магазине "Оружейная палата" четверо сотрудников погибли, трое получили ожоги и госпитализированы.