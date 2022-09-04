30-я победа в карьере автогонщика Макса Ферстаппена

30-ю победу в своей карьере и десятую в сезоне одержал нидерландский автогонщик Макс Ферстаппен.

В составе команды "Ред Булл" он выиграл 15-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Нидерландов. По словам Ферстаппена, гонка была не самой простой и всегда приятно одержать победу на домашней арене.

Вторым финишировал британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл, третьим — монегаск Шарль Леклер из "Феррари".

Соревнования проходили на автодроме в Зандворте. В общем зачете Ферстаппен лидирует и набрал 310 очков . На втором месте идет Леклер , тройку лучших замыкает мексиканец Серхио Перес из "Ред Булл", Рассел вышел на четверную строчку.

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Италии с 9 по 11 сентября.