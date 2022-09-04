Мигранты в Средиземноморье и Ла-Манше

В воскресенье утром в порт Таранто на юге Италии прибыли 459 мигрантов — на борту судна общественной организации SOS Méditerranée. Среди них более 60 несовершеннолетних. Корабль Ocean Viking провёл десять спасательных операций. Более 200 нелегалов — из Бангладеш, 120 — из Египта, остальные из других стран Африки, Ближнего востока и Азии.

Тем временем в Великобритании, по данным Минобороны за одну только субботу через Ла-Манш прибыли 960 мигрантов: в море обнаружили два десятка небольших судов. При этом с начала этого года через пролив в королевство попали около 26 тысяч человек — почти вдвое больше, чем в прошлом году.

При этом Великобритания до сих пор не может реализовать свой план отправки нелегальных мигрантов Руанду: деньги их на содержание африканской стране уже выделены, но отправка людей так и не состоялась, поскольку этому решению противостоят суды и правозащитники.