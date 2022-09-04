В Чили ждут результатов референдума по проекту новой конституции

Четвертого сентября миллионы избирателей пришли на участки для голосования, чтобы ответить на вопрос: "Одобряете ли вы текст новой конституции?" Участие в плебисците было обязательным для всех граждан старше 18 лет. Если проект основного закона будет поддержан, он заменит конституцию, принятую в годы диктатуры Аугусто Пиночета.

Президент страны Габриэль Борич опустил бюллетень в урну в Пунта-Аренас, на крайнем юге страны.

Габриэль Борич, президент Чили: "Я могу гарантировать, что наше волеизъявление и наши действия, независимо от того, каким будет результат, будут заключаться в призыве к широкому национальному единству, всех сегментов гражданских организаций, гражданского общества, и политических партий. Мы хотим выслушать все голоса, чтобы продвигаться в этом процессе".

Многие жители латиноамериканской страны связывают с новой конституцией надежду на лучшее будущее.

Констанца Мартинес, адвокат: "Система, созданная во время диктатуры, была недостаточно хороша, чтобы отвечать нуждам всего народа. Бенефициарами были лишь некоторые. Поэтому, я надеюсь на новую модель, которая будет работать для Чили".

В тексте конституции содержатся статьи о новых правах и формах национального и государственного устройства, более благоприятных для коренных народов. Между тем согласно опросам, проведенным в августе, проект не пользовался единодушной поддержкой избирателей.