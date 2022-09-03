Жертвы сексуального насилия должны иметь доступ к правосудию

Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию о доступе к правосудию жертв сексуального насилия, совершенного в мирное время. Голосование было встречено криками радости и аплодисментами. Документ назвали историческим.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 35% женщин во всем мире, или более трети населения планеты, пережили сексуальное насилие.

Аманда Нгуен, основательница неправительственной организации Rise, боролась за текст резолюции в течение нескольких лет. Активистка, сама пострадавшая от насилия, настаивает на том, чтобы голоса жертв были услышаны во всем мире.

Аманда Нгуен, основательница и гендиректор НПО Rise: "Мы просим людей не только понять, что клеймо изнасилования - это то, что должно исчезнуть. Мы просим каждого посмотреть на себя в зеркало и спросить: "Что именно ты сделал для этого?"

Выставка под названием "Во что вы были одеты" была организована активистами по защите гражданских прав в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Инициатива призвана продемонстрировать: одежда жертвы не должна иметь никакого значения при расследовании случаев изнасилования.