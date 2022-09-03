English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
США

Жертвы сексуального насилия должны иметь доступ к правосудию

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Архив
Архив   -   Авторское право  Jennifer Peltz/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию о доступе к правосудию жертв сексуального насилия, совершенного в мирное время. Голосование было встречено криками радости и аплодисментами. Документ назвали историческим.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 35% женщин во всем мире, или более трети населения планеты, пережили сексуальное насилие.

Аманда Нгуен, основательница неправительственной организации Rise, боролась за текст резолюции в течение нескольких лет. Активистка, сама пострадавшая от насилия, настаивает на том, чтобы голоса жертв были услышаны во всем мире.

Аманда Нгуен, основательница и гендиректор НПО Rise: "Мы просим людей не только понять, что клеймо изнасилования - это то, что должно исчезнуть. Мы просим каждого посмотреть на себя в зеркало и спросить: "Что именно ты сделал для этого?"

Выставка под названием "Во что вы были одеты" была организована активистами по защите гражданских прав в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Инициатива призвана продемонстрировать: одежда жертвы не должна иметь никакого значения при расследовании случаев изнасилования.