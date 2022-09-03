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Западный берег реки Иордан

Палестинскую пивоварню возглавляет женщина

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 Euronews
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Традиционной палестинский танец дабка и пиво
Традиционной палестинский танец дабка и пиво   -   Авторское право  Кадр из видео AFP

В палестинской деревне Тайбех на Западном берегу реки Иордан проходит ежегодный "Октоберфест".  Ожидается, что приедут 16 тысяч гостей. 

Здесь живут арабы-христиане. На семейном предприятии, основанном в 1994 году, производится пиво, вино и оливковое масло. Сегодня бизнес возглавляет Мадис Хури. Она рассказывает, что после учебы в США решила вернуться в Тайбех. 

"Я росла в этой пивоварне начиная с девяти лет.  Я просто наблюдала, как мои отец, дядя и дедушка развивали бизнес. Я настолько все это полюбила, что после окончания учебы в Бостоне я решила вернуться, чтобы работать в семейном бизнесе, управлять делами и научиться пивному ремеслу". 

Сегодня этот бренд получил мировую известность  — 1,8 млн бутылок пива продаются ежегодно. 

"Никто не ожидает найти пиво в Палестине, не так ли? Или женщину-пивовара? Думаю, женщинам в этой индустрии приходится нелегко, но в моей ситуации это еще труднее. Ведь я живу в арабской стране, здесь доминирую мужчины, к тому же мы находимся в оккупации ", — говорит Мадис. 

Пивоварня была открыта  после подписания соглашения в Осло — в 1990-е годы многие палестинцы вернулись в родные места с надеждой на мир.