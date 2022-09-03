Джейн Фонда снова борется с раком

Американская актриса Джейн Фонда сообщила, что у нее диагностировали неходжкинскую лимфому, и она начала курс химиотерапии. 84-летняя Фонда признала, что, в отличие от многих, у нее есть привилегия иметь страховку и доступ к лучшим врачам, и уходу. Ранее Фонда перенесла несколько онкологических заболеваний - рак груди и рак кожи. Актриса, ставшая легендой Голливуда, прославилась как своей игрой, так и активной жизненной позицией.