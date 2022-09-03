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мир

Greenpeace против донного траления

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 Euronews
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Акция Greenpeace
Акция Greenpeace   -   Авторское право  AFP

Международная неправительственная экологическая организация Greenpeace заявила, что сбросила 18 валунов на участок морского дна у побережья юго-западной Англии. Так активисты выступили против разрушительного, по их словам, рыбного промысла в охраняемой зоне. Вес гигантских камней из портлендского известняка от 500 до 1400 килограммов.

Анна Диски, активистка UK Oceans Campaigner: "Размещая эти блоки мы немедленно останавливаем донное траление. Это лишит траулеры возможности работать в данном районе. Они не смогут тащить свои рыболовные снасти по морскому дну, нарушать здешнюю флору и фауну, и углеродный баланс".

Валуны были сброшены с исследовательского судна Arctic Sunrise в районе заповедника, который находится примерно в 190 километрах от Лендс-Энда, самой западной точки материковой Англии.

Адриан Арауз, капитан Arctic Sunrise: "Если у правительства есть желание защитить некоторые области, оно могло бы это сделать, у них есть власть. Так что наша небольшая акция доказывает:такую защиту можно осуществить".

Активисты возмущены, что траулерам позволено работать в охраняемых районах. Именно там, утверждает они, наиболее активно ведется рыбный промысел. Акция Greenpeace состоялась после того, как на прошлой неделе в ООН провалились переговоры о защите морской флоры и фауны в международных водах.