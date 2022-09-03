Лесные пожары и экстремальная погода в Калифорнии

Тысячи людей были эвакуированы на севере штата Калифорния из-за масштабного лесного пожара, разгоревшегося в округе Сискию. Несколько человек пострадали, разрушены жилые дома. С очагами возгорания пожарные борются также и на юге штата.

В Калифорнии установилась чрезвычайно жаркая погода, регион страдает от засухи. В некоторых районах температура воздуха достигает 45 градусов Цельсия.

В бедных районах Лос-Анжелеса власти открыли специальные центры, в которых местные жители могут охладиться в жару и попить воды.

"У нас дома нет кондиционера, только вентилятор. Мы сюда приходим, потому что дома находиться невозможно", — говорит Нелли.

"Когда температура воздуха прогревается настолько, то мы приводим в действие меры подготовленные заранее в координации с Национальной метеорологической службой ,мы собираем отряды спасателей, привозим необходимое, проверяем готовность всех центров , что у нас их достаточно", — говорит Джозеф Райзер из департамента управления чрезвычайными ситуациями.

Жителей Калифорнии призвали сократить потребление электроэнергии, чтобы избежать веерных отключений. Волна рекордной жары не спадет еще не сколько дней.