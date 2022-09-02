English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
мир

Париж: байкеры заплатят за парковку

Access to the comments Комментарии
 Кнарик Хачатрян
euronews_icons_loading
Мотоциклист на улицах Парижа
Мотоциклист на улицах Парижа   -   Авторское право  Aurelien Morissard/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Большое разочарование для пользователей двухколёсных тепловых транспортных средств в Париже: с утра четверга они обязаны платить за парковку на улицах столицы. Абонемент стоит 22,5 евро в год плюс 0,75 за каждый день парковки. В центре города парковка без абонемента стоит 3 евро в час и 2 евро - на окраинах. Для электрических транспортных средств парковка бесплатна, но они стоят намного дороже. Федерация французских байкеров назвала эти меры дискриминационными.