Париж: байкеры заплатят за парковку

Большое разочарование для пользователей двухколёсных тепловых транспортных средств в Париже: с утра четверга они обязаны платить за парковку на улицах столицы. Абонемент стоит 22,5 евро в год плюс 0,75 за каждый день парковки. В центре города парковка без абонемента стоит 3 евро в час и 2 евро - на окраинах. Для электрических транспортных средств парковка бесплатна, но они стоят намного дороже. Федерация французских байкеров назвала эти меры дискриминационными.