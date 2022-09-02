Таймс-сквер - зона без оружия

"Таймс-сквер - зона, свободная от оружия" - такие плакаты теперь можно увидеть в культовом центре Манхэттена, где днём и ночью горят гигантские электронные рекламные щиты и который посещают ежегодно 50 млн человек. Размещение таких знаков последовало за принятием закона штата, ограничивающего владение огнестрельным оружием в особо важных местах, что является частью реакции на принятое в конце июня решение Верховного суда США с консервативным большинством, закрепившее право американцев выходить из дома вооружёнными.