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США

Таймс-сквер - зона без оружия

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 Кнарик Хачатрян
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Таймс-сквер, Манхэттен, Нью-Йорк
Таймс-сквер, Манхэттен, Нью-Йорк   -   Авторское право  Yuki Iwamura/AP

"Таймс-сквер - зона, свободная от оружия" - такие плакаты теперь можно увидеть в культовом центре Манхэттена, где днём и ночью горят гигантские электронные рекламные щиты и который посещают ежегодно 50 млн человек. Размещение таких знаков последовало за принятием закона штата, ограничивающего владение огнестрельным оружием в особо важных местах, что является частью реакции на принятое в конце июня решение Верховного суда США с консервативным большинством, закрепившее право американцев выходить из дома вооружёнными.