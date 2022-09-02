G7 обрежет цены на российскую нефть, Москва считает это абсурдным

"Страны "Большой семерки" договорились ввести потолок цен на российскую нефть. Решение, принятое в Берлине, в ходе виртуальной встречи министров финансов, направлено на сокращение доходов России от продажи нефти, которые Кремль использует для финансирования войны в Украине. Об этом говорится в заявлении по итогам переговоров.

G7 будет стремиться к созданию более широкой коалиции стран для закупки российской нефти и нефтепродуктов только по предельным ценам или ниже них.

Как пояснил министр финансов Германии Кристиан Линднер, покупатели российской нефти не смогут получить доступ к страховке, которая необходима для морского транспорта, если цена на черное золото будет выше установленного предела. По его словам, это ограничит доходы России.

Министр финансов США Джэнет Луиз Йеллен приветствовала шаги "Большой семерки", отметив, что это не только лишит Путина доходов для финансирования его жестокой войны в Украине, но и будет способствовать снижению мировых цен на энергоносители.

В Москве назвали решение G7 абсурдным, добавив, что оно существенно дестабилизирует нефтяные рынки. Стремительный рост цен на энергоносители подпитывает инфляцию,которая оказывает давление на потребителей как в богатых, так и в бедных странах и угрожает ввергнуть Европу в рецессию.