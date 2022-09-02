Страны "Большой семерки" объявили о решении ввести в срочном порядке потолок цен на российскую нефть. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам заседания глав финансовых ведомств. Отмечается, что государства G7 хотят создать международную коалицию и запретить оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если она будет продаваться по цене, выше согласованного коалицией потолка. Действия "семерки" направлены на сокращение доходов России от продажи нефти, которая является важным источником финансирования войны в Украине. Ранее Еврокомиссия призвала ввести потолок цен на газ из России.