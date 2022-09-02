Люди покидают дома в прибрежных районах

"Дамоклов меч навис над деревней Фэйерборн в Уэльсе" — такими словами описывают местные жители ситуацию, в которой оказались уже десять лет назаз из-за последствий глобального изменения климат.

В 2013 году власти сообщили им, что к 2054 году этот населенный пункт погрузится под воду и-за повышения уровня моря. Администрация области Гуинет разрабатывает план переселения людей, но никто не знает подробностей

Владелец кэмпинга Стюарт Ивс говорит: "Деревня стала бесперспективной, невозможно взять кредит, поэтому у молодежи нет шанса приобрети дом. Строить сейчас тоже ничего нельзя, потому что нет разрешения. Вдоль всего побережья Великобритании очень много населенных пунктов окажутся в тяжелой ситуации, даже здание парламента исчезнет".

В американском штате Луизиана люди уже вынуждены покидать прибрежные районы. В несколько раз сократилась площадь островка Жан-Чарльз, на котором уже несколько поколений живут потомки коренных американцев. Сегодня местных жителей называют первыми климатическими беженцами в США.

Остров с материком соединяет всего одна дорога, она зачастую заблокирована из-за высоких приливов

Местная жительница Берт Наквин говорит: "Я планирую проводить как можно больше времени на острове, это все еще мой дом. Теперь я живу в новом месте, но этот остров в моем сердце навсегда останется настоящим домом".

Всего планируется построить 37 домов для сотни человек. По словам губернатора штата Луизиана Джона Белла Эдвардса, это первый проект такого рода в истории США.