Море отнимает территорию у чернозобиков

Болотным птицам из-за глобального потепления грозит потеря мест обитания в Ваддензе - заливе Северного моря между Западно-Фризскими островами и северной частью Нидерландов. Проблемой обеспокоены ученые.

Эви Гоббенс работает в Королевском институте морских исследований Нидерландов. Цель ее проекта - изучить влияние повышения уровня моря на птиц, обитающих на приливных равнинах.

Уровень воды Ваттового моря поднимается, объясняет исследовательница, в результате чего затапливаются илистые отмели. Именно там пернатые добывают себе пищу.

Эвви Гоббенс, исследовательница: "Птицам необходимо пространство для пропитания. Теперь же его может и не быть. Ваттовое море доступно для птиц в течение очень короткого периода времени. Поэтому пернатые должны съедать необходимый объем пищи за более короткий срок. Если здесь будет потеряно столько территории, то птицам некуда будет деваться. Я думаю, что это обернется действительно большой проблемой ".

Эвви и ее коллеги ловят болотных птиц, прежде всего чернозобиков, каждую ночь. Исследователи снабжают их передатчиком, чтобы отслеживать передвижение, на утро отпускают. Ваттовое море включено в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. По разным прогнозам, в зависимости от того, насколько прогреется земля, в будущем можно потерять от 15% до 90% илистых отмелей.