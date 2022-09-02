10 лет тюрьмы за участие в штурме Капитолия

Новый вердикт по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Уже бывший сотрудник полиции Нью-Йорка Томас Уэбстер приговорен к к 10 годам лишения свободы. На данный момент это самое строгое наказание из вынесенных в рамках расследования.

Адвокат Уэбстера утверждает, что его подзащитный находился под "чрезвычайным влиянием" ложных утверждений занимавшего на тот момент должность президента республиканца Дональда Трампа.

В ходе штурма Томас Уэбстер с металлическим флагштоком в руках напал на полицейского, который пытался сдержать толпу сторонников Дональда Трампа. На суде он заявил о самозащите, но суд отказался признать его аргументы. По словам судьи, от действий Уэьбстера пострадал не только полицейский, но и демократия. По данным расследования, обвиняемый находился во главе группы, которая прорвалась через полицейские заграждения.

Всего по делу о беспорядках в Вашингтоне вынесены уже около 250 приговоров.

Между тем Дональд Трамп осенью может объявить о намерении вновь баллотироваться на пост главы государства. В случае своего переизбрания он обещает амнистию фигурантам дела о штурме Капитолия.