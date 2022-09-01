Борис Джонсон, "великий и ужасный"

Сторонники Бориса Джонсона отмечают его чувство юмора, говорят, что он остроумен и интересен - а критики обвиняют его во лжи, элитаризме, кумовстве и фанатизме.

Насколько хорошо управлял страной уходящий британский премьер?

Борис Джонсон пришел к власти 24 июля 2019 года, пообещав "завершить Brexit". Поскольку Вестминстер разделился по этому вопросу, 58-летний премьер приостановил работу парламента, что Верховный суд счёл незаконным.

Но заручиться поддержкой пересмотренного соглашения о выходе из Евросоюза Джонсону не удалось, поэтому в декабре 2019 он провёл досрочные выборы, которые завершились успешно для консерваторов: тори победили подавляющим большинством, невиданным с 1987 года, когда их возглавляла Маргарет Тэтчер.

"Мы собираемся сплотиться и повысить уровень, сплотиться и повысить уровень, объединяя Англию, Шотландию, Уэльс, Северную Ирландию в эту невероятную Великобританию", - заявил, празднуя победу, Борис Джонсон.

Шесть недель спустя он заключил сделку с Брюсселем, и 31 января 2020 года Великобритания вышла из Европейского Союза, начав переходный период торговых переговоров.

Всего через несколько месяцев, в марте, началась пандемия COVID-19. Джонсон заразился вирусом в конце того же месяца, но продолжал работать из дома.

А потом в прессу попали несколько крупных связанных с ним скандалов.

Сначала это произошло после серии событий с его бывшим главным советником Домиником Каммингсом в мае 2020 года. Каммингс был уволен, но незадолго до своего ухода выдвинул обвинения против самого Джонсона, который, по его словам, использовал тайные пожертвования на ремонт своей квартиры в правительственной резиденции на Даунинг стрит, 10.

Однако расследование показало, что министерского кодекса премьер не нарушал.

Так называемый скандал Partygate разразился в 2021 году публикацией серии фотографий и обвинений. Борис Джонсон и ряд его соратников получили штрафы за нарушение карантинных ограничений во время эпидемии. Это был первый в Британии случай, когда премьер понёс наказание за нарушение закона при исполнении служебных обязанностей. Но Джонсон и тогда устоял.

Последней каплей стал скандал, связанный с депутатом-консерватором Крисом Пинчером, который устроил пьяный дебош в лондонском элитном клубе и приставал к двум мужчинам. Пинчер был назначен Джонсоном на высокий партийный пост, хотя премьер знал, что тот и ранее подозревался в домогатильствах.

Несмотря на отставку депутата и принесённые извинения, соратники стали покидать Джонсона. Первыми в начале июля подали в отставку министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид . В общей сложности из правительства ушли более 50 консерваторов, в том числе и министр по вопросам Северной Ирландии Брендон Льюис.

Потеря поддержки со стороны парламентской партии отразила падение популярности Джонсона в стране. Лидер тори, еще недавно считавшийся харизматичным, теперь стал для консерваторов обузой. Сам он сказал, что ему "грустно отказываться от лучшей в мире работы". Но многие считают, что Борису Джонсону пора уходить.