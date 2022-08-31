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мир

Байден "полон решимости" запретить "штурмовое" оружие

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 Euronews
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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден   -   Авторское право  Evan Vucci/The Associated Press

Джо Байден заявляет, что полон решимости ввести новый запрет на ручное самозарядное оружие, которое в американских законах называется "штурмовым". Такой запрет действовал с середины 90-х до 2004 года, после чего законодатели решили не возобновлять его. 30 июля этого года соответствующий законопроект поддержала палата представителей конгресса, но с очень небольшим перевесом голосов. И политологи сомневаются, что запрет найдёт поддержку в Сенате.