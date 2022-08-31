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Испания

Каталония пережила самый мощный град за 20 лет

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 Андрей Позняков
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Последствия крупнейшего за 20 лет града в Каталонии
Последствия крупнейшего за 20 лет града в Каталонии   -   Авторское право  Кадр из видео RTVE via EVN

В результате града в Каталонии погиб ребёнок, десятки людей обратились за медицинской помощью. Полуторагодовалую девочку госпитализировали с травмой головы, но несмотря на все старания врачей спасти её не удалось, – передаёт EFE.

По оценкам метеорологической службы Каталонии, этот град стал сильнейшим в регионе за последние 20 лет. Некоторые льдины были более 10 см в диаметре. Они пробивали крыши, повреждали автомобили и обрывали линии электропередач. Сильнее всего пострадал город Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан на востоке Жироны.

Метеорологи вновь предупреждает об угрозе штормовой погоды с крупным градом, сильными порывами ветра и даже торнадо.