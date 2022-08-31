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Бизнес

Инфляция в еврозоне: новый рекорд

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 Euronews
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Инфляция в еврозоне: новый рекорд
Инфляция в еврозоне: новый рекорд   -   Авторское право  Michael Probst/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Годовая инфляция в еврозоне достигла в августе нового исторического максимума – 9,1%. Такие данные приводит Евростат – статистическое управление ЕС. Это в 4,5 раза выше целевого показателя Европейского центрального банка, составляющего 2%.

Месяцем ранее, в июле, уровень инфляции в еврозоне составил 8,9%, что также было рекордным значением. Отмечается, что такое положение дел обусловлено прежде всего ростом цен на энергоносители – инфляция в этой сфере составила в августе 38,3%. Сказывается и тот факт, что по-прежнему не полностью восстановлены цепочки поставок, прерванные из-за пандемии.

Продовольственная инфляция превысила 10,5%, рост цен на товары и услуги остался в пределах 5% и 4% соответственно.

Такая ситуация привела к падению курса евро, который вновь опустился по отношению к доллару ниже уровня паритета.

При этом потребительские цены в странах, перешедших на общеевропейскую валюту, начали расти ещё в ноябре прошлого года.