Визы для россиян: главы МИД ЕС ищут компромисс

Министры иностранных дел стран Евросоюза, собравшиеся в Праге во вторник, стремятся найти компромиссное решение по вопросу выдачи шенгенских виз российским гражданам. Наиболее жёсткую позицию занимают главы МИД прибалтийских стран и Чехии, призвавшие практически полностью запретить россиянам въезд в Евросоюз.

– Нам нужно немедленно повысить цену агрессии для путинского режима, – заявил Урмас Рейнсалу, министр иностранных дел Эстонии. – Мы могли бы действовать медленнее, так же, как при принятии семи предыдущих санкционных пакетов, но думаю, что быстрота действий имеет решающее значение, а промедление оплачивается кровью украинцев.

– Финляндия с 1 сентября ограничит количество туристических виз для российских туристов, и мы предлагаем всему Европейскому Союзу предпринять сейчас аналогичные действия, – отметил Пекка Хаависто, министр иностранных дел Финляндии. Мы считаем важным продемонстрировать, что в то время, когда украинцы страдают, обычный туризм не должен продолжаться как прежде, вместо этого нужно ввести больше ограничений при выдаче туристических виз.

В условиях прерванного прямого авиасообщения со странами ЕС многие граждане России, отправляющиеся в страны Евросоюза, следуют сейчас транзитом через Прибалтику или Финляндию, пересекая сухопутную границу. Среди них немало тех, кто выезжает не с туристическими целями, а едет повидать друзей или родственников, на работу или учёбу.