Евросоюз укрепляет энергонезависимость

Семь государств Балтийского моря - Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Дания - во вторник объявили об обязательствах семикратно увеличить производство энергии ветра до 20 гигаватт к 2030 году, чтобы Северная Европа смогла избавиться от зависимости от российского природного газа.

Сообщается, что 20 гигаватт будет достаточно для обеспечения электроэнергией 20 миллионов домохозяйств. "Это больше, чем мощности ветроэнергетики во всем ЕС на сегодняшний день", - отметил премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

"Попытка Путина шантажировать нас терпит неудачу. Мы ускоряем переход на зеленую энергетику, избавляемся от зависимости от российского ископаемого топлива, увеличиваем производство возобновляемой, чистой, более дешевой, европейской энергии", - заявила на встрече председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

К 2050 году мощности ветроэнергетики стран Балтийского моря могут быть доведены до 93 гигаватт, говорится в заявлении лидеров семи государств. Председатель Еврокомиссии также отметила, что ЕС хочет реформировать рынок электроэнергии, чтобы цены больше не зависели от стоимости газа.

Необходимо также укреплять энергетические связи внутри Европы, сказал премьер-министр Испании Педро Санчес на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем.

По словам немецкого канцлера, он решительно поддерживает идею строительства газопровода, соединяющего Пиренейский полуостров с Центральной Европой, поскольку Берлин пытается уменьшить зависимость от России.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что поддерживаю создание такого газопровода. Речь идет об улучшении взаимосвязей в европейской газовой сети сегодня, а в долгосрочной перспективе - о совместном использовании водорода", - отметил Олаф Шольц.

Россия прекратила или сократила поставки природного газа в страны Европейского союза. С весны лидеры ЕС призывают население использовать меньше газа летом, чтобы обеспечить запасы на зиму.

Брюссель предлагает странам Евросоюза добровольно сократить его потребление на 15% и стремится получить право вводить обязательные сокращения, если возникнет острая нехватка газа. Франция и другие страны разрабатывают план "энергетической умеренности".

"Мы должны потреблять меньше энергии дома, в транспорте, в магазинах, на предприятиях, в администрациях. Необходимо принять коллективное обязательство по сокращению потребления энергии", - призывает министр экономики Франции Брюно ле Мэр.

Франция лучше других европейских стран защищена от резкого роста цен на газ, вызванного решением России сократить экспорт в Европу. Значительная часть электроэнергии поступает с 56 ядерных реакторов французских АЭС.