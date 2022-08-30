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мир

"Газпром" прекращает поставки во Францию

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 Андрей Позняков
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Газораспределительная станция
Газораспределительная станция   -   Авторское право  Markus Schreiber/AP

«Газпром» объявил о приостановке поставок газа французской компании Engie с 1 сентября. Основанием для этого стало отсутствие оплаты за июль, — говорится в официальном сообщении. При этом российская сторона обещает возобновить поставки после того, как французские партнёры полностью погасят свои долги.

В Engie объясняют приостановку поставок разногласиями по вопросам о выполнении контрактных обязательств. Эта компания имеет статус основного поставщика газа во Франции, а государство выступает как её главный акционер. В группе Engie уверяют, что уже приняли меры для того, чтобы клиенты не пострадали из-за потери российских энергоносителей.

Потребителей попыталась успокоить и премьер-министр Франции Элизабет Борн. По её словам, Engie уже нашла другие источники газа.