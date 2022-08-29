Инспекторы МАГАТЭ отправились на Запорожскую АЭС

После нескольких недель напряженных переговоров инспекторы МАГАТЭ отправились в Украину на Запорожскую атомную электростанцию. Их задача - проверить, не пострадала ли крупнейшая в Европе АЭС, оккупированная российскими войсками в результате постоянных обстрелов, в которых Киев и Москва обвиняют друг друга.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины: "Без преувеличения, эта миссия будет самой сложной в истории МАГАТЭ, учитывая активные боевые действия предпринимаемые Российской Федерации на земле, а также весьма вопиющий способ, которым Россия пытается легитимизировать свое присутствие на Запорожской АЭС".

Москва заявляет, что поддерживает миссию, но призывает усилить давление на Киев.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: "Военную напряженность может снизить давление на украинскую сторону с тем, чтобы она прекратила обстрел этой и прилегающей территории. Россия заинтересована в этой миссии делегации МАГАТЭ и принимала участие в ее подготовке".

Песков так же сказал, что речи о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС не идет.

И МАГАТЭ и европейские лидеры охвачены страхом повторения Чернобыльской катастрофы.

Эммануэль Макрон, президент Франции: "У нас есть общая обеспокоенность. Во-первых, ядерная безопасность не должна быть ослаблена этой войной. Поэтому эта миссия очень важна. Она должна уберечь эту станцию и сохранить безопасность всего региона. Во-вторых, суверенитет Украины над этой атомной станцией не должен оспариваться. Ядерная энергетика не должна быть объектом войны, и важно защитить суверенитет Украины над этой атомной станцией".

Эксперты по ядерной безопасности стран "большой семерки" призвали обеспечить инспекторам МАГАТЭ беспрепятственный доступ к инфраструктуре АЭС и возможность работать без вмешательства и давления.