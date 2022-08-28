Iberia Express отменяет авиарейсы

Iberia Express, бюджетный филиал национального авиаперевозчика Испании отменяет десятки рейсов из-за десятидневной забастовки бортпроводников. Протестная акция началась 28 августа и продлится до 6 сентября. Ожидается, что в общей сложности будут отменены более 90 рейсов, что затронет свыше 17-ти тысяч пассажиров.

Это неприятная новость для путешественников, поскольку стачка Iberia Express проходит на фоне продолжающихся забастовок испанских сотрудников EasyJet и Ryanair.

Профсоюз Iberia Express объявил, что в течение первых трех дней акции будут отменены 24 внутренних рейса. Трем тысячам пассажирам придется скорректировать свои планы.

Главное требование бастующих - повышение зарплаты с целью компенсировать инфляцию, которая в июле достигла почти 11%.

Маршрутная сеть Iberia Express соединяет Мадрид с более чем сорока европейскими городами.