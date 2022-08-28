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Россия

Рязанская область: пожары локализованы, идет борьба с задымлением

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 Euronews
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Лесной пожар в Рязанской области, август 2022
Лесной пожар в Рязанской области, август 2022   -   Авторское право  Russian Emergencies Ministry / AFP

Лесные пожары в Рязанской области локализованы, их распространение остановлено. Однако, как сообщают российские власти, идет борьба с очагами задымления. Их заливают водой.

Общая площадь, пройденная лесными пожарами в Рязанской области, по состоянию на воскресенье составила почти 20 тысяч гектаров.

В МЧС отметили, что к тушению пожаров привлечены более семи тысяч человек, 17 воздушных судов. На очаги горения сброшено уже около 24 тысяч тонн воды. 

По данным Роспотребнадзора, в двух населенных пунктах анализ воздуха показал превышение ПДК - предельной допустимой концентрации загрязняющих веществ. Запах гари и смог из-за природных пожаров в регионе ощущаются в Москве и некоторых областях Центрального федерального округа.

По словам синоптиков, ситуация со смогом в Московском регионе может улучшиться в понедельник.

Тем временем сообщается о ликвидации пожаров в Верхнедонском районе Ростовской области и на Дальнем Востоке. Последний крупный пожар в Якутии был ликвидирован 28 августа.