Крупный пожар в Волжском

Крупный пожар в ВолжскомКомментарии
Авторское право кадр из видео-
Причиной пожара на рынке в городе Волжский Волгоградской области стало нарушение требований пожарной безопасности во время проведения сварочных работ.
В результате возгорания здание продуктового рынка "Людмила" было практически полностью уничтожено.
Площадь пожара составила 7 тысяч квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области.
С территории рынка сотрудниками МЧС России были эвакуированы 153 человека.
Сообщается, что погибших и пострадавших нет.