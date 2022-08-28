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Россия

Крупный пожар в Волжском

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 Михаил Саленков
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Пожар практически полностью уничтожил рынок
Пожар практически полностью уничтожил рынок   -   Авторское право  кадр из видео

Причиной пожара на рынке в городе Волжский Волгоградской области стало нарушение требований пожарной безопасности во время проведения сварочных работ.

В результате возгорания здание продуктового рынка "Людмила" было практически полностью уничтожено. 

Площадь пожара составила 7 тысяч квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области.

С территории рынка сотрудниками МЧС России были эвакуированы 153 человека. 

Сообщается, что погибших и пострадавших нет.