Крупный пожар в Волжском

Причиной пожара на рынке в городе Волжский Волгоградской области стало нарушение требований пожарной безопасности во время проведения сварочных работ.

В результате возгорания здание продуктового рынка "Людмила" было практически полностью уничтожено.

Площадь пожара составила 7 тысяч квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области.

С территории рынка сотрудниками МЧС России были эвакуированы 153 человека.

Сообщается, что погибших и пострадавших нет.