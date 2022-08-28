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Венгрия

Салют после увольнения главного метеоролога Венгрии

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 Euronews
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Праздничный салют на прошлой неделе отменили из-за прогноза погоды
Праздничный салют на прошлой неделе отменили из-за прогноза погоды   -   Авторское право  Peter Lakatos/MTVA - Media Service Support and Asset Management Fund

Десятки тысяч людей пришли посмотреть на праздничный салют в Будапеште. Фейерверк по случаю главного национального праздника страны —  дня святого Иштвана — неделю назад отменили из-за прогноза погоды, обещавшего сильный дождь. Но осадков не было и своих должностей лишились главный метеоролог страны и его заместитель. Солидарность с уволенными выразили некоторые венгерские чиновники и международные эксперты. Временно исполняющим обязанности главного метеоролога назначен чиновник, который не подписал петицию.