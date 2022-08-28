Салют после увольнения главного метеоролога Венгрии

Десятки тысяч людей пришли посмотреть на праздничный салют в Будапеште. Фейерверк по случаю главного национального праздника страны — дня святого Иштвана — неделю назад отменили из-за прогноза погоды, обещавшего сильный дождь. Но осадков не было и своих должностей лишились главный метеоролог страны и его заместитель. Солидарность с уволенными выразили некоторые венгерские чиновники и международные эксперты. Временно исполняющим обязанности главного метеоролога назначен чиновник, который не подписал петицию.