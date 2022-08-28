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Аргентина

Беспорядки в ходе митинга в поддержку Киршнер

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 Euronews
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Митинг закончился беспорядками
Митинг закончился беспорядками   -   Авторское право  Rodrigo Abd/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

В Буэнос-Айресе митинг в поддержку вице-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер перерос в стычки с полицией. Столкновения начались после того, как собравшиеся повалили ограждения на площади, где расположена резиденция Киршнер. Пострадали семь стражей порядка.

Прокуратура Аргентины требует осудить Киршнер на 12 лет тюрьмы по обвинению в коррупции при реализации инфраструктурных проектов в провинции Санта-Крус. Обвинения по этому делу предъявлены также экс-министру федерального планирования Хулио Мигелю де Видо и еще нескольким бывшим чиновникам 

Сама Киршнер называет себя жертвой политического преследования со стороны оппозиции.