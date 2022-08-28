Беспорядки в ходе митинга в поддержку Киршнер

В Буэнос-Айресе митинг в поддержку вице-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер перерос в стычки с полицией. Столкновения начались после того, как собравшиеся повалили ограждения на площади, где расположена резиденция Киршнер. Пострадали семь стражей порядка.

Прокуратура Аргентины требует осудить Киршнер на 12 лет тюрьмы по обвинению в коррупции при реализации инфраструктурных проектов в провинции Санта-Крус. Обвинения по этому делу предъявлены также экс-министру федерального планирования Хулио Мигелю де Видо и еще нескольким бывшим чиновникам

Сама Киршнер называет себя жертвой политического преследования со стороны оппозиции.