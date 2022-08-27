Россия построит в Венгрии два энергоблока для АЭС "Пакш"

Уже в ближайшие недели российская госкорпорация "Росатом" приступит к строительству двух новых ядерных реакторов на венгерской АЭС "Пакш". Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Ранее стало известно, что регулирующие органы Венгрии одобрили проект. Если он будет реализован, мощность единственной в Венгрии АЭС, сейчас состоящей из четырех энергоблоков, увеличится в два раза. В планах Будапешта - обеспечить энергетическую безопасность Венгрии в долгосрочной перспективе и защитить венгров от резких колебаний цен на энергоносители.

Петер Сийярто, глава МИД Венгрии: "Сейчас как никогда ясно, что те страны, у которых есть атомная энергетика и атомные электростанции, могут чувствовать себя в большей безопасности с точки зрения своего энергоснабжения. Чем больше ядерно-энергетический потенциал страны, тем безопаснее она будет в будущем".

Проект стоимостью 12,5 млрд евро в значительной степени финансируется Россией за счет кредита. После вторжения России в Украину Евросоюз пытается уменьшить свою зависимость от российских энергоносителей. Некоторые члены ЕС, и Венгрия в их числе, требовали ввести исключения для стран, которые слишком сильно зависят от российских поставок. Венгрия добилась своего и договорилась о дополнительных поставках российского природного газа.