Полиция Франции подозревает пожарных-добровольцев в поджогах лесов

Во Франции в течение нескольких дней были задержаны двое добровольцев, помогавших тушить лесные пожары, по подозрению в поджоге лесов.

Одного из них – 27-летнего молодого человека – обвиняют в том, что из-за его действий вблизи озера Вуглан 10 августа выгорело 230 гектаров леса.

Пожарные, которые тушили огонь вместе с ним, пришли в зал судебных заседаний.

"Это позор. Никаких поблажек в этом деле быть просто не может", - сказал Сирил Фурнье, сотрудник службы пожарной охраны департамента Юра.

В Гренобле с четверга за решеткой находится 35-летний доброволец. Его подозревают в том, что он совешил серию поджогов в городе Виф в департаменте Изер. Он обвинения отвергает.

В конце июля в регионе Эро еще один добровольный помощник пожарных сознался в полиции в том, что совершил несколько поджогов ради "адреналина" и "общественного признания".

"У нас есть несколько доказательств, указывающих на то, что было совершено уголовное преступление. В частности то, что несколько пожаров начались одновременно", - рассказал сотрудник Национальной полиции Франции Кристоф Пэнь.

По официальным данным, с начала лета во Франции задержаны 34 человека, которых подозревают в поджоге лесов.