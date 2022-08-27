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мир

Франция и Алжир подписали декларацию о возобновлении партнерства

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 Михаил Саленков
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Президенты Франции и Алжира Эммануэль Макрон и Абдельмаджид Теббун после подписания соглашений
Президенты Франции и Алжира Эммануэль Макрон и Абдельмаджид Теббун после подписания соглашений   -   Авторское право  Ludovic Marin/AP

Президенты Алжира и Франции Абдельмаджид Теббун и Эммануэль Макрон подписали в субботу пять соглашений о сотрудничестве, в том числе совместную "Алжирскую декларацию о возобновлении партнерства", в которой - через 60 лет после окончания Алжирской войны - страны обязуются "вписать свои отношения в динамику необратимого прогресса".

Французский лидер посетил Алжир с трехдневным визитом. Это его вторая поездка в бывшую колонию Франции за последние пять лет.

В этот раз главными темами переговоров глав двух государств стали поставки алжирского газа во Францию, безопасность в регионе Сахель и вопрос выдачи алжирцам долгосрочных французских виз.

В первый день визита президент Франции возложил венок к Мемориалу мучеников в столице Алжира — памятнику погибшим в войне за независимость североафриканской страны.

Макрон также поблагодарил алжирские власти за помощь в диверсификации поставок газа в европейские страны.