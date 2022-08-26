Испания: сексуальные отношения без явного согласия — это изнасилование

Испания: сексуальные отношения без явного согласия — это изнасилованиеКомментарии
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Парламент Испании принял закон, ужесточающий требования к сексуальным отношениям. Теперь агрессией и насилием будет признаваться любая половая связь без явного согласия партнёрши. Инициатива получила название «Только "да" означает "да"».
В соответствии с принятым законом в уголовном кодексе Испании убрано разделение на сексуальное злоупотребление и изнасилование. Инициатива была подготовлена после громкого дела о групповом изнасиловании 18-летней: преступников сначала судили по более мягкой статье об абьюзе, но впоследствии в ходе пересмотра дела Верховный суд ужесточил квалификацию, приговорив пятерых фигурантов к 15 годам лишения свободы.