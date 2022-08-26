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Испания

Испания: сексуальные отношения без явного согласия — это изнасилование

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 Андрей Позняков
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Акция с требованием наказания за групповое изнасилование, Мадрид, 26 апреля 2018
Акция с требованием наказания за групповое изнасилование, Мадрид, 26 апреля 2018   -   Авторское право  AP Photo/Francisco Seco

Парламент Испании принял закон, ужесточающий требования к сексуальным отношениям. Теперь агрессией и насилием будет признаваться любая половая связь без явного согласия партнёрши. Инициатива получила название «Только "да" означает "да"».

Таким образом, мы сузили рамки мачо-толкований, которые допускаются в отношении женского поведения. Больше нет места рассуждениям о том, были ли наши юбки слишком коротки, закрывали ли мы наши ноги.
Лаура Берха
депутат Социалистической партии Испании

В соответствии с принятым законом в уголовном кодексе Испании убрано разделение на сексуальное злоупотребление и изнасилование. Инициатива была подготовлена после громкого дела о групповом изнасиловании 18-летней: преступников сначала судили по более мягкой статье об абьюзе, но впоследствии в ходе пересмотра дела Верховный суд ужесточил квалификацию, приговорив пятерых фигурантов к 15 годам лишения свободы.