Россия: битва с Западом в крови

В окружении десятков людей в кольчугах и шлемах, изображающих погибших рыцарей на поле боя, мужчина, исполняющий роль древнерусского князя Александра Невского, поднимает меч и кричит: "Стоять будет русская земля!"

Как считают ученые, в этом месте у Чудского озера, у современной деревни Самолва Гдовского района Псковской области на границе России с Эстонией восемь веков назад Невский отразил нападение тевтонских рыцарей, которые хотели обратить Русь в католичество.

Известное как Ледовое побоище, поскольку битва, по мнению историков проходила в основном на замерзшем озере, столкновение в апреле 1242 года отмечается как великая победа над попытками отвратить Русь от восточного православия. Для сотен энтузиастов истории, воссоздававших сражение, эта победа особенно актуальна сегодня, когда российские войска ведут наступление в Украине, которое Кремль рассматривает как часть затяжного конфликта с Западом.

Мы тоже бьемся сейчас с Европой, как это делали наши прадеды и прапрадеды Олег Яконтов исполнитель роли Александра Невского

"Мы с удовольствием ездим на фестиваль "Ледовое побоище", где хотим доказать, что мы достойны того поколения, и бьемся также отчаянно как и русские в 13 веке с Европой. Мы тоже бьемся сейчас с Европой, как это делали наши прадеды и прапрадеды ", - говорит 56-летний десантник в отставке Олег Яконтов, исполняющий роль князя.

Такие фестивали исторических реконструкций особенно популярны среди российских граждан. В этом году они посвящены победам России в различных сражениях, будь то средневековые, столкновения наполеоновской эпохи или ожесточенные бои Второй мировой войны.

Исторические параллели

Проведение параллелей между этой историей и президентом Владимиром Путиным как своего рода преемником таких фигур, как Невский, является частью послания, выдвинутого Кремлем и российскими государственными СМИ в поддержку военного вторжения России в Украину.

"Александр Невский для меня символ защиты нашей Родины, победоносец", - говорит один из участников фестиваля 23-летний Владислав Васильев.

Кульминацией мероприятия стали демонстрации конных боев в нескольких метрах от мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной" в деревне Самолва, который был открыт в сентябре 2021 года Владимиром Путиным и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

"Александр Невский был поистине грандиозной личностью", - сказал тогда Путин, назвав его "талантливым полководцем" и "искусным дипломатом".

Отчасти современная привлекательность Невского для Кремля заключается в его союзе с великой державой того времени, Монгольской империей и ее Золотой Ордой, которая разрушила и захватила русские земли. В России многие считают, что признание Невским монгольского владычества помогло сохранить религиозные традиции и евразийский характер страны перед лицом западной экспансии.

"Главное достижение Невского - это цивилизационный выбор, - говорит один из зрителей фестиваля Игорь Фомин, 52-летний православный священник. - Сделав этот выбор, он поставил духовность, свой народ и свою Родину выше комфорта. Все его дело продолжали и другие правители Руси, которые служили на ее благо, на ее возрастание в духовном и могущественном плане. Сейчас я полностью уверен, что наш президент Путин является таким продолжателем и защитником земли Русской".

Патриарх Кирилл освящает монумент Alexey DRUZHININ / SPUTNIK / AFP

Для поднятия боевого духа

В прошлом образ древнерусского князя Александра Невского использовался для поднятия патриотического, боевого духа. Так в 1938 году был создан знаменитый фильм Сергея Эйзенштейна "Александр Невский", в котором было экранизировано Ледовое побоище. Картина считается одним из самых ярких представителей жанра исторических фильмов. Именно он во многом сформировал у современного зрителя представление о битве.

По мнению некоторых западных историков, Ледовое побоище сыграло свою роль в формировании русского национального мифа, в котором Александру Невскому отводилась роль "защитника православия и земли Русской" перед лицом "западной угрозы"; победа в битве считалась оправданием политических шагов князя в 1250-е годы. Особенно актуализировался культ Невского в сталинскую эпоху, служа своеобразным наглядным историческим примером для культа самого Сталина.

Снятый в период напряженных отношений между Советским Союзом и нацистской Германией, фильм изображал Невского как героическую фигуру, сражающуюся с тевтонским господством. В картине представлено эпическое воссоздание битвы на Чудском озере, когда крестоносцы в тяжелых доспехах на лошадях проваливались под лед и тонули - сцена, достоверность которой многие историки считают сомнительной.

Фильм сняли с проката, когда СССР и Германия подписали пакт о ненападении в 1939 году, а затем вернули на экраны, когда нацисты вторглись в Советский Союз в 1941 году.

Сегодня Невский остается любимой исторической фигурой для многих в России, героем, который оборонял страну, и некоторые россияне почти не сомневаются в том, кто его современный наследник.

"Наш президент, конечно, продолжает его дело, - говорит Олег Давыдов, 52-летний инженер. - Все дело в обороне страны, в ее силе, в ее безопасности".