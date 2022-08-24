В Риге сносят советский мемориал

В Риге сносят советский мемориалКомментарии
Полиция Латвии задержала 14 человек, протестовавших против демонтажа мемориального комплекса в рижском парке Победы.
Работы по сносу памятника начались 23 августа и должны быть завершены к 15 ноября. Во вторник рабочие демонтировали три фигуры, изображавшие солдат советской армии.
Решение о демонтаже было принято рижской думой в середине мая. В июне его поддержал парламент страны.
Значительная часть русскоязычного населения Латвии выступает против сноса монумента. Девятого мая сюда приходит множество людей, чтобы отметить день победы и почтить память погибших в годы войны.
Исполнительный директор Риги Янис Ланге говорит, что это "вопрос ценностей".
"Для латышей этот памятник символизирует оккупацию Латвии после Второй мировой войны. После вторжения России в Украину мы больше не можем это терпеть", - подчеркнул Ланге.
Работы по демонтажу монумента в Пардаугаве обойдутся латвийскому бюджету более чем в два миллиона евро.
Один из противников сноса мемориального комплекса член совета партии "Русский союз Латвии" Дмитрий Прокопенко считает, что власти должны были прислушаться к мнению граждан:
"Латвия – это страна, где вместе живут латыши и русские. Рига – наполовину латышская, наполовину – русская. Мне кажется, что одна часть населения страны должна уважать права другой", - полагает Прокопенко.
Неделей ранее несколько советских памятников были демонтированы в Эстонии, в частности танк Т-34 в Нарве.