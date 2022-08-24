В Риге сносят советский мемориал

Полиция Латвии задержала 14 человек, протестовавших против демонтажа мемориального комплекса в рижском парке Победы.

Работы по сносу памятника начались 23 августа и должны быть завершены к 15 ноября. Во вторник рабочие демонтировали три фигуры, изображавшие солдат советской армии.

Решение о демонтаже было принято рижской думой в середине мая. В июне его поддержал парламент страны.

Значительная часть русскоязычного населения Латвии выступает против сноса монумента. Девятого мая сюда приходит множество людей, чтобы отметить день победы и почтить память погибших в годы войны.

Исполнительный директор Риги Янис Ланге говорит, что это "вопрос ценностей".

"Для латышей этот памятник символизирует оккупацию Латвии после Второй мировой войны. После вторжения России в Украину мы больше не можем это терпеть", - подчеркнул Ланге.

Работы по демонтажу монумента в Пардаугаве обойдутся латвийскому бюджету более чем в два миллиона евро.

Один из противников сноса мемориального комплекса член совета партии "Русский союз Латвии" Дмитрий Прокопенко считает, что власти должны были прислушаться к мнению граждан:

"Латвия – это страна, где вместе живут латыши и русские. Рига – наполовину латышская, наполовину – русская. Мне кажется, что одна часть населения страны должна уважать права другой", - полагает Прокопенко.

Неделей ранее несколько советских памятников были демонтированы в Эстонии, в частности танк Т-34 в Нарве.