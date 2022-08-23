Фанаты "Манчестер Юнайтед" требуют результатов

Тысячи болельщиков ФК "Манчестер Юнайтед" приняли участие в акции протеста перед матчем английской премьер-лиги против "Ливерпуля".

Они возмущены тем, что происходит с клубом под руководством владельцев - семьи Глейзеров. Болельщики требуют, чтобы американцы продали контрольный пакет акций.

"Манчестер Юнайтед" считается одним из самых именитых клубов в мире, однако с 2017 года он не выиграл ни одного крупного турнира.

Матч против "Ливерпуля" закончился победой "МЮ" со счетом 2:1. Это первые три очка "Юнайтед" в новом сезоне. После трех туров команда занимает в Премьер-лиге 14-е место.