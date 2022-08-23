Болгария готова к переговорам с "Газпромом"

Временное правительство Болгарии заявило о готовности вести переговоры с Россией о возобновлении поставок газа. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра энергетики Росен Христов. Он подчеркнул, что потребности болгарской промышленности вынуждают власти к диалогу с "Газпромом". При этом Христов предположил , что достигнуть договоренности будет непросто.

Росен Христов, и.о министра энергетики: "Практически неизбежно, что мы будем вести переговоры с "Газпром экспортом" для восстановления поставок газа по этому контракту, но не питайте иллюзий, что это можно сделать с помощью телефонного звонка или электронного письма, дабы начать поставки по сверхнизкой цене".

Контракт Болгарии с "Газпромом" истекает в конце нынешнего года, но Россия приостановила поставки в конце апреля после того, как предыдущее правительство отказало "Газпрому" в оплате за топливо в рублях.

С момента прихода к власти 1 августа, временное правительство, назначенное президентом Руменом Радевым, начало пересматривать сделки, заключенные предыдущей коалицией.

Этот шаг вызвал общественный гнев, и люди вышли на улицы. Демонстранты требовали от властей обеспечить независимость страны от российского газа.