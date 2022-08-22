Расследование обстоятельств гибели Дарьи Дугиной

В России расследуют обстоятельства гибели Дарьи Дугиной, политического обозревателя и дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина. В Следственном комитете считают, что убийство журналистки было спланировано и носило заказной характер.

В субботу вечером автомобиль Дугиной взорвался на подмосковной трассе. По данным следствия, мощность взрывного устройства составила 400 граммов в тротиловом эквиваленте. О чем может свидетельствовать это убийство?

Аббас Галлямов, аналитикк: "Для пропагандистского аппарата это акт устрашения. Вообще для лоялистов, для лояльного избирателя это символический акт, демонстрирующий, что боевые действия уверенно переносятся на территорию России, это уже теперь не такая абстрактная война, которую вы смотрите по телевизору. Это уже у нас, в России, идет. Не только Крым бомбят, но уже и в Подмосковье теракты устраивают".

По словам очевидцев, в машине должен был находиться и сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль. Александр Дугин широко известен как идеолог евразийства и консерватизма. Дочь разделяла идеи отца. Оба были внесены в санкционные списки властями США и Великобритании. Некоторые российские и пророссийские политики обвинили в убийстве Дугиной украинцев. В Киеве заявили, что Украина к этому не причастна.