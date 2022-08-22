Андрей Шевченко: «Ценности спорта противостоят агрессии»

Мой гость сегодня — легенда мирового спорта, один из самых выдающихся футболистов своей страны, теперь представляющий борьбу своего народа против вторжения России в рамках инициатива_United24, Андрей Шевченко._

Мой первый вопрос: вы принадлежите миру успехов и побед, вы потрясли мир футбола… А сегодня вы говорите о стране, в которой происходят разрушение и переселение. Думали ли вы, что вы окажетесь в таком положении и что такое может случиться с вашей страной?

Андрей Шевченко: Да, трудно в это поверить. Правда, всё началось в 2014 г. с аннексии Крыма, войны в Донецке, это было началом этого конфликта. Я помню, как за две недели это этого я много общался со своей семьей. Я разговаривал с сестрой, с мамой. Мы строили планы, говорили о том, что собираемся делать. Но я не верил, и моя семья говорила мне «нет, такое невозможно, мы не верим, что такое может случиться». Мы видели, что посольство США, Италии, все европейские посольства стали уезжать из Киева. Вот тогда мы стали беспокоиться. Когда война началась утром 24-го, мне позвонила мама. Как только я увидел, что она мне звонит, я понял, что случилось что-то плохое. Я взял телефон и услышал голос мамы. Она плакала и говорила, что началась война. Это было самое трудное время в моей жизни. С тех пор для нас всё изменилось. Мне трудно поверить. Спорт никогда не был связан с политикой или войной. Он всегда был в стороне от конфликтов. Потому что он говорит людям другое. Он объединяет людей. В нем очень важно не быть агрессивным и играть честно.

— Мир спорта тоже был затронут этой войной. Было удивительно видеть, как он отреагировал. Мы видели, что российским командам и спортсменам запретили участвовать в соревнованиях или разрешили это делать, только соблюдая жесткие правила нейтральности. Многие говорят, что российское вторжение заставило мир спорта занять сторону конфликта, больше заниматься политикой. Согласны ли вы с этим? На ваш взгляд, важно ли это сейчас?

— Конечно. Как я сказал, спорт говорит особенно молодым людям, а также всему миру, что мы выступаем против агрессии. ФИФА и УЕФА заняли твердую позицию по исключению российских команд и клубов из многих соревнований после начала войны. Я с этим совершенно согласен.

— Многие критикуют российских спортсменов за то, что они не выступили против этой войны. Что вы скажете по этому поводу? Вы не считаете, что должно быть больше российских спортсменов в кампаниях против этого вторжения?

— Я не сужу людей. Мы все разные. Но я думаю, что, если вы хотите жить вашу жизнь, быть честны с самими собой, вы должны высказываться. Мы все должны быть вместе, говорить во всеуслышание и всегда быть вместе против этой агрессии.

— Мы наблюдали за необычайной реакцией на то, что миллионы людей покинули свои дома, а многие из них — Украину. В Европе была необычайна готовность оказать им помощь, предоставить им жилье. Это отличалось от реакции на людей, которые бежали от других кризисов, например в Сирии и других странах Ближнего Востока. Вы заметили это?

— Честно говоря, только когда такая ситуация коснется вас лично, вы начинаете много об этом думать. Я уверен, что мы должны больше волноваться об этом конфликте, об этой ситуации. Мир должен реагировать незамедлительно. На мой взгляд, мы должны быть едины и сразу реагировать на эту агрессию и другие агрессии в мире.

— Что бы вы хотели сказать людям Украины, некоторые из которых такие же спортсмены, как и вы, но всё бросили, оставили прежнюю жизнь и сейчас сражаются с оружием в руках против России, и людям со всего мира, которые хорошо знают вас из-за ваших побед, вашей прекрасной карьеры о важности не забывать об Украине, не отворачиваться от этого конфликта?

— Я хотел бы сказать миру, что с начала войны прошло более шести месяцев. И, конечно, внимание к войне похоже на волны, которые приходят и уходят. Я хочу сказать, что война продолжается, ситуация очень критическая. Каждый день люди теряют надежду, свои дома и жизни. Они нуждаются в помощи. Не будьте равнодушны. Я знаю, что многие из вас уже много помогли. Я хочу поблагодарить всех за это. Но я также знаю, что Украине нужна дополнительная помощь. Поэтому не будьте равнодушны. А моим людям я скажу: мы всегда были вместе. Я всегда говорю: “Слава Україні!”