В ФСБ РФ заявили, что за убийством Дарьи Дугиной стоят спецслужбы Украины

Убийство журналистки Дарьи Дугиной раскрыто. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ России. Утверждается, что преступление подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей является гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся затем в Эстонии.

В субботу вечером автомобиль Дугиной взорвался на подмосковной трассе. Мощность взрывного устройства составила 400 граммов в тротиловом эквиваленте. По словам очевидцев, в машине должен был находиться и сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль.

Александр Дугин широко известен как идеолог евразийства и консерватизма. Дочь разделяла идеи отца. Оба были внесены в санкционные списки властями США и Великобритании. Некоторые российские и пророссийские политики после произошедшего обвинили в убийстве Дугиной украинцев.

В Киеве заявили, что Украина к этому не причастна.