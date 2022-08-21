В деле об исчезновении студентов в Мексике новый поворот

Бывшего генерального прокурора Мексики Хесуса Мурильо Карама доставили на судебные слушания о делу об исчезновении в 2014 года 43 студентов. Будучи главой надзорного ведомства именно Карам вел расследование. Сейчас он сталкивается с обвинениями в пытках, причастности к пропаже людей и злоупотреблении служебным положением.

Карам был взят под стражу накануне. Ранее правительственная комиссия заявила, что по меньшей частичную ответственность за произошедшее несет и армия. Суд в штате Мехико выдал десятки ордеров на арест военнослужащих. Мексиканцы пристально следят за развитием событий.

Марселино, учитель: "Нам, больно и мы все огорчены из-за этого насильственного похищения людей, преступления, совершенного государством, которое до сих пор остается безнаказанным. Нам больно от того, что мы все это продолжаем наблюдать: годы ушли на то, чтобы арестовать этого персонажа, генпрокурора, но и это не разрешает ситуацию".

Тельма: "Я понимаю, что во все это вовлечены муниципальные, государственные и федеральные власти, так пусть и их коснется вся строгость закона, пусть закон применяется справедливо. Я думаю, все мексиканцы, знать, существует ли в стране правосудие и насколько адекватно исполняется закон".

Мотивы похищения студентов до сих пор не ясны. Как заявляла ранее прокуратура молодых людей, направлявшихся на протестную акцию, остановила коррумпированная полиция и передала членам наркокартеля. Они, по версии следствия, и расправились со студентами. Расследование, утверждают власти, продолжится до тех пор, пока все виновные не будут наказаны