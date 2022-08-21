В церкви Порту перед отправкой в Бразилию выставлено сердце Педру IV

Сердце короля Португалии дона Педру IV (он же император Бразилии Педру I), выставлено в церкви Лапа в Порту, перед тем как ценный груз отравят в Бразилию. Там во Дворце Планалту его встретят с воинскими почестями. После церемонии сердце будет доставлено во дворец Итамарати, и пробудет там до 7 сентября - празднования 200-летия независимости Бразилии от Португалии. Обратный рейс в Порту запланирован на 8 сентября.

"Я думаю, что это из области фантастики. Это невероятно, после двух столетий видеть сердце человека, который так любил Порту. Это потрясающе", - говорит посетительница церкви.

В 1822 году, будучи наследником португальского престола, инфант дон Педру провозгласил независимость Бразилии и объявил себя императором.

Свою смерть монарх встретил в Португалии. В соответствии с его просьбой, сердце Педру было помещено в церковь Лапа в Порту , а тело предано земле в королевском пантеоне дома Браганса в Лиссабоне.