Форум "Армия-2022" подошел к концу

21 августа — последний день работы военно-технического форума "Армия-2022", запомнившегося широкой публике демонстрацией похожего на китайского робота с AliExpress робопса, отлитого руками заключенных позолоченного бюста Владимира Путина и наличием песочницы с игрушечными БТР-ами и разбросанными минами.

Выставку посетили десятки поддерживающих военные действия в Украине россиян.

"Думаю, мы победим и придем к тому, что мы отменим незаконно признанные решения Горбачева и вернемся к границам 1945 года. Только так, больше никак", — говорит продавец Сергей Красноперов.

"Я думаю, что наши всё-таки победят. Восстановится мир между Россией и Украиной, потому что мы всю жизнь были дружественными странами", — считает менеджер клининговой компании Надежда Йосан.

"Я считаю, что рано или поздно это всё... Всё равно необходимость в этом была. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца", — уверен IT-специалист Михаил Никитин.

Форум "Армия-2022" стал не только орудием пропаганды, но и инструментом для продвижения российских вооружений за границей. Несмотря на войну в Украине, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, Россия в этом году подписала контркты на поставку за рубеж военной техники на сумму в более чем триллион рублей. Эта цифра превышает некоторые годовые показатели за последние десять лет, заявил Сергей Чемезов.