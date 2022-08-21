В Албании задержали россиян и украинца по подозрению в шпионажеКомментарии
Двое россиян и гражданин Украины задержаны в Албании по подозрению в шпионаже. В министерстве обороны сообщают, что солдаты поймали иностранцев при попытке проникнуть на военный завод в городе Грамши. При этом россияне и украинец, согласно этим данным, вели фотосъёмку, а при задержании попытались оказать сопротивление.
Сообщается о двоих пострадавших военнослужащих – сами они рассказывают, что были госпитализированы с ожогами и кратковременной потерей зрения из-за того, что иностранцы распылили нейропаралитический спрей.
Завод Грамши, оказавшийся в центре событий, находится вдали от албанских приморских курортов. Сейчас там, как уточняют в министерстве обороны, занимаются утилизацией старой военной техники.
После инцидента в Грамши албанские СМИ сообщили о задержании четверых граждан Чехии за фотографирование другого военного завода – в Поличане. Официально обстоятельства этого происшествия не разъяснены. Сами задержанные говорят, что они обычные туристы.