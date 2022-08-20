В Мексике задержан бывший генпрокурор Хесус Мурильо Карам

В Мексике задержан Хесус Мурильо Карам. Он руководил Генеральной прокуратурой с декабря 2012 по февраль 2015 года, когда президентом страны был Энрике Пенья Ньето.

Караму подозревают в причастности к пропаже людей, пыткам и преступлениям против отправления правосудия. Будучи прокурором Карам вел расследование об исчезновении студентов в штате Герреро в 2014 году. По версии следствия, студенты на 5 автобусах направлялись на протестную демонстрацию, но были остановлены полицией в городе Игуала и переданы наркокартелю.

Прокуратура заявила, что картель принял студентов за родственников членов конкурирующей банды, после чего молодые люди были убиты, а их тела сожжены на свалке. С этими выводами не согласились эксперты и родственники пропавших студентов.

Заявлялось и о том, что свидетелей по этому делу подвергали пыткам.

Инцидент произошел недалеко от крупной военной базы, и независимое расследование показало, что военнослужащие знали о происходящем.

В минувший четверг заместитель главы МВД Алехандро Энсинас заявил, что власти не располагают никакими подтверждениями того, что молодым людям удалось выжить. При этом он подчеркнул, что расследование будет идти до тех пор, пока все виновные не будут наказаны.