Лидеры Косова и Сербии могут провести дополнительные переговоры

Американские войска в рамках НАТО развернуты на основных дорогах в северной части Косова на фоне напряженности, усилившейся после провала переговоров между сербскими и косовскими лидерами. Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косова Альбин Курти не достигли соглашения по давним проблемам, связанным с границами и взаимным признанием.

По завершении встречи в Брюсселе Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что политики согласились провести дополнительные обсуждения в ближайшие дни, чтобы ускорить процесс нормализации ситуации.

Отношения Сербии с отделившимся от нее Косовым обострились в конце июля после того, как Приштина объявило о решении, обязывающем проживающих на севере страны сербов подать заявления на получение автомобильных номеров, выдаваемых косовскими властями.

В знак протеста сербы начали возводить баррикады, после чего косовские власти под давлением ЕС и США отложили введение правила о номерных знаках до первого сентября.