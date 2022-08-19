Более десяти человек стали жертвами непогоды в Западной Европе

Пять человек, включая двоих детей, погибли в четверг в Австрии в результате шторма. В федеральной земле Каринтия причиной смерти двух девочек пяти и восьми лет стало поваленное сильным ветром дерево.

Мощные порывы ветра ломали и вырывали с корнем деревья. Десятки людей получили травмы.

Во Франции на острове Корсика скорость ветра достигала 224 километров в час. Шесть человек погибли, повреждены несколько небольших домов, 45 000 домовладений остались без электроснабжения. По данным властей острова, в одном из кемпингов упавшее дерево стало причиной гибели 13-летней девочки.

"Матье, вышел из палатки и почувствовал, как дрожит земля от выкорчевываемых деревьев, я был в машине, (за окном клубы пыли) как дерево падает на нас, и подумал, что сейчас все, мы погибнем...", - рассказал один из отдыхавших на Корсике туристов.

В итальянской Тоскане упавшие деревья стали причиной гибели двух человек. Здесь и в регионе Венето было объявлено чрезвычайное положение из-за штормов. Проливные дожди привели к наводнению в городе Лаванья под Генуей.

Штормовая погода сменила в странах Западной Европы недели жары и засухи.