"Северный поток" остановлен "на профилактику", цены на газ растут

"Газпром" снова останавливает "Северный поток-1". Российский газовый монополист заявил, что единственный рабочий двигатель Trent 60 для "планового техобслуживания" будет остановлен с 31 августа по 2 сентября. Прокачка по газопроводу на это время будет приостановлена.

«Комплекс регламентных работ в соответствии с действующим контрактом на техническое обслуживание будет проводиться совместно со специалистами Siemens», — сообщили в компании со ссылкой на своего немецкого партнера Siemens Energy.

«Газпром» заявил, что после завершения работ поток газа по «Северному потоку-1» возобновится на прежнем уровне 33 млн кубометров, или всего 20% мощности газопровода.

Реакция рынков не заставила себя ждать: стоимость сентябрьского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах на максимуме росла на 8,3%, до $2750 за 1 тыс. куб. м., сообщает РБК.

Напомним, работа первой нитки «Северного потока» уже приостанавливалась в середине июля, и также в целях профилактики.

Этим летом «Газпром» также систематически снижал поставки по «Северному потоку» - в частности, связывая снижение объемов поставок с «несвоевременным возвратом» одной турбины из ремонта и техническими неисправностями других турбин.

В ЕС, жизненно зависящем от поставок российского газа, называли снижение поставок отдельным странам "газовым шантажом" и попыткой принудить блок приостановить поддержку Украины в войне. В самой Украине президент Зеленский напрямую обвинил Москву в развязывании "газовой войны" против Европы. По мнению некоторых экспертов, Кремль сознательно удерживает поставки газа на минимуме, не позволяя странам ЕС заполнить свои хранилища в преддверии зимы.