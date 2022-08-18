Итальянская актриса Джина Лоллобриджида решила баллотироваться в парламент на предстоящих в следующем месяце выборах. В июле этого года ей исполнилось 95 лет. Актриса сообщила, что идет на выборы так как "устала от постоянно спорящих политиков, которые не могут ничего решить". По данным газеты Repubblica, Лоллобриджида выдвигается в Сенат по объединенному списку альянса "Суверенная и народная Италия".

Выборы в стране были назначены после того, как президент Серджо Маттарелла распустил парламент, так как премьер-министр Марио Драги подал прошение об отставке.

"Италия находится в плохом состоянии. Я хочу сделать для моей страны что-то хорошее", - сказала Лоллобриджида в интервью газете "Коррьере делла сера".

В первый раз актриса принимала участие в выборах более 20 лет назад. В 1999 году она баллотировалась в Европейский парламент, но безуспешно.

"Это был опыт. В жизни можно проиграть, а можно выиграть, но пока есть энергия, я использую ее для важных дел", - сказала тогда Лоллобриджида.